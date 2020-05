Cláudio Ramos, Maia Botelho Moniz e Mafalda Castro vão ter uma nova companhia na equipa do 'Big Brother'. A TVI acaba de anunciar que a influencer digital Bárbara Inês foi a escolhida como repórter do programa.

"Parece que já vos posso contar as novidades. Vão passar a ver-me mais na TVI, mais concretamente como repórter no 'Big Brother'. As voltas que a vida dá! Estou muito entusiasmada com este novo 'desafio' dos próximos tempos. Obrigada, Nuno Santos, pela oportunidade", declarou Bárbara ao anunciar a novidade nas suas redes sociais.

