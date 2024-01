Se tem entre 18 e 22 anos, esta pode ser a sua oportunidade de seguir o sonho da representação.

A TVI anunciou esta sexta-feira, dia 26 de janeiro, que vai ser realizado um novo casting para a série 'Morangos com Açúcar' já no próximo mês de fevereiro.

"A TVI está à procura da nova estrela. O canal vai arrancar com a produção de mais uma temporada de 'Morangos com Açúcar' e está à procura de novos talentos nacionais", começa por escrever a estação num comunicado enviado às redações.

"No dia 10 de fevereiro, a partir das 8h00, no Parque das Nações, vai acontecer o casting 'Morangos com Açúcar' que dá a oportunidade a todos de mostrarem o seu talento", acrescenta a TVI.

O canal sublinha também que no casting realizado em 2023 para esta mesma série foram encontrados cinco novos atores: Ana Andrade, Cíntia Semedo, Mafalda Peres, Rita Guerner e Rita Sanchez.

Todas as informações para o casting de dia 10 de fevereiro podem ser encontradas aqui.

