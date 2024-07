Num comunicado enviado às redações, a TVI fez um alerta para um esquema que tem acontecido "nos últimos meses em diversas plataformas digitais" relativamente a castings falsos para a série 'Morangos com Açúcar'.

"Tais campanhas, além de utilizarem indevidamente a marca TVI e outras que lhe estão associadas ou são sua propriedade, promovem 'falsos' castings, aliciando jovens com promessas de participação nas produções da TVI", lê-se na partilha.

"Acresce ainda que nessas campanhas, que podem redirecionar para sites fraudulentos, são solicitados dados pessoais, como nome, e-mail, a cópia do cartão de cidadão, fotos ou vídeos com participações para finalidades ilícitas às quais a TVI é totalmente alheia", relata.

O objetivo, adianta o canal, é "direcionar os utilizadores para sites falsos de modo a obter dados pessoais de forma indevida".

"Nem a TVI, nem qualquer outra marca do Grupo Media Capital está relacionada com estas campanhas. Não as promoveu, não as autorizou. Os castings da TVI são promovidos exclusivamente nos seus meios e plataformas digitais oficiais", garante.

"A TVI tem, aliás, ativamente denunciado todas as iniciativas de apropriação ilegítima das suas marcas, atuando junto dos órgãos de polícia bem como junto das entidades proprietárias das plataformas digitais", indica por fim.

