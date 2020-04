Depois de ter adiado a estreia do programa 'Big Brother' devido à pandemia do novo coronavírus, o diretor de programas da TVI, Nuno Santos, decidiu preparar em segurança o regresso do programa e há agora uma nova data para a tão aguardada estreia.

A estreia de 'Big Brother' está marcada para o dia 26 de abril, domingo da próxima semana, com apresentação de Cláudio Ramos.

"É verdade, o BB2020 está a chegar e já tem data de estreia. No próximo domingo, dia 26 de Abril começa o programa do ano. Será que está preparado para essa edição histórica com muitas novidades? Acreditamos que sim", pode ler-se na página oficial de Instagram da TVI.

