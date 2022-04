Depois de terem anunciado o regresso do 'Cabelo Pantene - O Sonho', a TVI anuncia agora a data de estreia da segunda temporada do programa apresentado por Luís Borges e Sofia Ribeiro.

Nesta primeira emissão, que vai para o ar no próximo sábado, 30 de abril, os apresentadores acompanham o casting final dos candidatos a participantes no programa.

"Os candidatos das mais diversas zonas do país, revelam aspirações, desejos e frustrações ao longo da primeira emissão que também tem caras novas no júri. A Luís Borges junta-se o já conhecido cabeleireiro Matt e as estreantes Mafalda Sampaio, influenciadora digital, e Carolina Jesus como representante da Pantene", pode ler-se no comunicado da estação.

No final da emissão vão ser anunciados os nomes dos 11 finalistas e ainda os candidatos que ficam sujeitos à votação online, como adiantam ainda na mesma nota.

Leia Também: Luís Borges e Sofia Ribeiro. Os bastidores e a coreografia viral