Será a 3 de maio que os telespectadores da TVI poderão ver a estreia do novo programa de Toy - 'Só Rir!'.

O anúncio foi feito pelo próprio artista nas redes sociais através de uma partilha.

"Com Toy, o programa reúne as partidas mais inesperadas, os momentos mais insólitos e as reações mais divertidas captadas por câmara oculta. Com o bom humor que só o Toy sabe trazer, este é o programa ideal para descontrair, esquecer o stress da semana e... rir até não poder mais", lê-se.

Ora veja:

