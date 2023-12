Foi em 2007 que a atriz australiana deu as boas-vindas ao primeiro filho com Liev Schreiber. Sasha, com atualmente 16 anos, nasceu no dia 25 de julho, em Los Angeles.

O jovem chegou depois de uma jornada difícil de Naomi Watts para conseguir ser mãe, isto porque não percebeu que ter 35 anos "era muito tarde para começar a pensar em engravidar". Na altura fez tratamentos e até chegou a "procurar outras alternativas", como recordou no ano passado junto da InStyle.

Um caminho desafiante que fez com que o primeiro pontapé de Sasha fosse ainda mais especial e marcante para a atriz, que ainda se recorda como se fosse hoje. Aconteceu quando estava no set do filme 'Eastern Promises', de 2007. Estava precisamente a gravar uma cena com a co-estrela Sinead Cusack quando sentiu o pontapé.

Logo no ano seguinte ao nascimento de Sasha, a 13 de dezembro de 2008, deram as boas-vindas a Kai. Ainda durante a conversa com a InStyle (no ano passado), Naomi Watts destacou que "sempre quis ter mais que um filho".

Numa outra entrevista, em 2019, a atriz contou que ambos os filhos mostravam interesse no mundo da representação e já tinham participado em atividades relacionadas com a área. No entanto, além da arte de representar, a jovem Kai é também apaixonada pela dança.

Para surpresa de quem os seguia, Naomi e Liev Schreiber terminaram a relação anos depois do nascimento dos filhos, em 2016, e após terem estado juntos durante 11 anos, como recorda ainda a People.

Apesar da relação amorosa ter chegado ao fim, fizeram questão de permanecer amigos, colocando desta forma os filhos em primeiro lugar. E foi desta forma que permaneceram, tendo já sido várias as vezes em que estiveram juntos.

Em 2020, por exemplo, apareceram num vídeo que gravaram com os filhos para o TikTok, como pode recordar abaixo.

Também no ano passado, a família reuniu-se na conclusão do ensino secundário de Kai. Além do ex-casal, também se juntou o agora marido de Naomi Watts, Billy Crudup, e a agora esposa de Liev Schreiber, Taylor Neisen.

Anos mais tarde de ter sido pai duas vezes, no dia 27 de agosto de 2023, Liev Schreiber viu nascer a pequena Hazel Bee, o seu terceiro 'rebento' e a primeira filha em comum com Taylor Neisen.

Nessa altura, o ator anunciou publicamente o nascimento da menina que, disse, foi "um sonho". Quem fez questão de dar os parabéns ao casal foi a 'ex' de Liev, Naomi Watts, mostrando-se feliz pela chegada da bebé.

Até à data, Liev Schreiber manteve a bebé longe dos holofotes, tendo apenas mostrado a mãozinha e um dos pezinhos da menina. Veja (ou recorde) nas imagens da galeria, onde destacamos também algumas fotografias de Sasha e Kai.

Leia Também: Um pai 'babado'. Saiba 'tudo' sobre as três filhas de Dwayne Johnson