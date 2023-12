Aos 51 anos, Dwayne Johnson, também muito conhecido como The Rock, é pai de três meninas, Simone, de 22 anos, da relação passada com Dany Garcia, e das pequenas Jasmine, de sete, e Tiana, de cinco, da atual união com Lauren Hashian.

A filha mais velha do ator, Simone, nasceu no dia 14 de agosto de 2001 na Flórida, onde cresceu. Dwayne Johnson foi dividindo o seu tempo entre Los Angeles e a Flórida, pois apesar da agenda preenchida não descura do tempo para a família.

Em fevereiro de 2020, Simone decidiu assinar com a WWE e seguiu assim os passos do pai, do falecido avô, Rocky Johnson, e do bisavô, Peter Maivia, como recorda a People. Em 2022, a jovem estreou-se na WWE TV como Ava Raine.

Naturalmente, Dwayne Johnson ficou "muito orgulhoso" da filha, como confessou em conversa com Jimmy Fallon no 'The Tonight Show'.

No dia 16 de dezembro de 2015 nasceu, em Los Angeles, a pequena Jasmine, a primeira filha de Dwayne Johnson em comum com Lauren Hashian.

A menina esteve presente na cerimónia em homenagem ao pai quando recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood. A People recorda que a pequena Jasmine, que na altura tinha dois anos, ficou no centro das atenções quando durante o evento disse ao pai, no microfone, "eu amo-te". Também participou no casamento dos pais, que deram o nó no Hawaii no dia 18 de agosto de 2019.

Tiana, filha mais nova do artista, nasceu no dia 17 de abril de 2018. Nessa altura, Dwayne Johnson desmarcou a sua presença no CinemaCon - para promover o filme 'Skyscraper' - porque estava a cuidar da filha, que tinha 'acabado' de nascer.

Um pai 'babado' que é hoje o destaque da galeria que preparamos para si. Espreite para ver algumas imagens de The Rock com as filhas.