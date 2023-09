Naomi Watts já reagiu ao nascimento da filha do 'ex', Liev Schreiber, que foi pai do primeiro bebé em comum com Taylor Neisen.

Depois de o ator ter recorrido ao Instagram para partilhar a novidade, no dia 13 de setembro, Naomi comentou a publicação.

"Nós amamos a bebé Hazel", escreveu Naomi Watts na caixa de comentários.

De recordar que a atriz e o 'ex' têm dois filhos em comum, Sasha, de 16 anos, e Kai, de 14.

