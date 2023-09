Josh Duhamel vai ser pai novamente, tal como o próprio já tinha revelado esta semana, uma notícia com a qual a ex-mulher, Fergie, se mostrou feliz.

Ao aparecer no programa 'Live with Kelly and Mark' esta quarta-feira, o ator, de 50 anos, conversou com Kelly Ripa e Mark Consuelos sobre esta nova fase da sua vida e como o seu filho, Axl, de 10 anos, tem lidado com a notícia de que se vai tornar irmão mais velho.

"Divulgaste uma notícia muito importante no outro dia, queres partilhá-la com o resto do público?" perguntou Ripa a Duhamel, ao que o ator respondeu que ele e a mulher esperam "um bebé". "O Axl sabe?", continuou a apresentadora, recebendo uma resposta afirmativa.

"Ele sabe! Está animado", disse Duhamel. "Acho que ele não entende muito bem que é de facto real. Vai entender quando vir o bebé à sua frente", continuou, sendo depois questionado sobre se já têm nomes escolhidos.

"Sim, mas ainda não posso contar", afirmou Duhamel, tendo sido questionado sobre se Axl tinha escolhido algum nome. "Ele gosta de Gary, quer chamar Gary ao bebé", revelou, dizendo que ainda não sabem o sexo do bebé e que não será esse o nome.

De recordar que este será o primeiro filho do ator com a atual mulher, a modelo Audra Mari, de 29 anos. Axl é fruto do seu anterior casamento com Fergie.

Leia Também: Fergie está "verdadeiramente feliz" pelo ex-marido