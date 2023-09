Fergie está "verdadeiramente feliz" pelo ex-marido, Josh Duhamel, depois de este ter anunciado que vai ser vai de novo.

O bebé que está para chegar é fruto do casamento do ator, de 50 anos, com Audra Mari, de 29.

Ao anunciaram a boa nova, Fergie não tardou a reagir na caixa de comentários da publicação que foi feita no Instagram.

"Estou verdadeiramente feliz por vocês. O Axl mal pode esperar para ser o irmão mais velho", comentou a cantora.

Fergie e Josh Duhamel, recorde-se, casaram-se em 2009 e anunciaram a separação em 2017. No entanto, só em 2019 é que chegou o divórcio. Juntos são pais do pequeno Axl, de dez anos.

O ator começou a namorar com Audra Mari em 2019 e deram o nó em setembro do ano passado.

