Tucha foi hoje, 25 de agosto, uma das convidadas do programa 'Dois às 10', ocasião na qual lembrou um dos episódios mais difíceis da sua vida, nomeadamente, quando sofreu um aborto espontâneo em palco, quando tinha 32 anos.

"O que aconteceu é que realmente engravidei, mas antes de chegar aos três meses comecei com algumas perdas de sangue, fui ao hospital e o médico que me atendeu disse que não havia nada a fazer", descreveu em declarações ao programa da TVI.

"Fiquei sozinha na casa de banho a sofrer psicologicamente e fisicamente", recorda, notando que o que mais lhe custou foi não ter tido a companhia do marido e dos pais nesse momento e de ter regressado a palco sem poder contar o que se passou.

Já à conversa com Cláudio Ramos e Mafalda Castro, Tucha acrescentou: "Quando fui ao médico no próprio dia do concerto ele pegou-me nas mãos e disse-me: 'Tucha, não vai acontecer. Você é muito jovem, o seu corpo vai limpar, a sua alma vai limpar, e vai acontecer um dia mais tarde. Neste momento faça o que a faz mais feliz'".

O seu amor pela música levou a que a artista não colocasse a hipótese de falhar o concerto. Ainda assim, até sofrer o aborto, manteve sempre a esperança de que tal não acontecesse.

Leia Também: A "fúria organizativa" de Rita Ferro Rodrigues: "Alguém me entende?"