Troian Bellisario, de 'Pretty Little Liars', foi mãe do segundo filho em comum com o marido, Patrick J. Adams, estrela de 'Suits'.

Foi no Instagram que os papás 'babados' anunciaram a novidade, revelando que o bebé, Elliot Rowena Adams, nasceu no dia 15 de maio.

De recordar que o casal já tem em comum a pequena Aurora, que nasceu em outubro de 2018.

