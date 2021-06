Lance Bass, e o marido, Michael Turchin, preparam-se para ser pais de gémeos, um menino e uma menina, que irão nascer em novembro. Uma notícia que foi confirmada à People.

"Tem sido uma grande jornada", disse Bass à publicação, referindo-se ao tempo que estão a tentar ser pais. De recordar que entre as tentativas e tratamentos, o casal escolheu uma barriga de aluguer que acabou por sofrer depois um aborto espontâneo.

"Tivemos de começar tudo de novo", partilhou Turchin. "Não só precisávamos de conseguir uma nova doadora de óvulos porque descobrimos que ela tinha lúpus precoce, mas, além disso, quando fizemos a retirada de óvulos, tínhamos apenas dois embriões saudáveis. Normalmente, o número é muito maior. Então, colocamos ambos e, depois de ela ter abortado, tivemos de começar tudo do zero, de novo, no ano passado", lembrou. "E durante uma pandemia", acrescentou Bass.

E depois de muita luta, o casal espera agora a chegada dos bebés.

Leia Também: Mafalda Sampaio anuncia segunda gravidez