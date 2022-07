Tristan Thompson foi 'apanhado' de mãos dadas com uma mulher 'misteriosa' durante uma saída à noite em Mykonos, no passado domingo.

De acordo com a imprensa internacional, surgiu um vídeo do jogador de basquetebol a percorrer as ruas com a mulher, que, sabe-se, estava a usar um vestido justo em tons laranja e vermelho.

O TMZ destaca ainda que não é a primeira vez que o jogador da NBA desfruta da 'noite'. Esteve no mesmo local na sexta-feira, junto de várias mulheres.

Informações que chegam depois de ter sido noticiado que Tristan e Khloé Kardashian estão à espera do segundo filho em comum, um menino, através de uma barriga de aluguer.

