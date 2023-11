Kourtney Kardashian já tinha revelado num episódio de 'The Kardashians' que “não consegue fingir” uma amizade com Tristan Thompson, ex-companheiro da sua irmã Khloé, que colocou um ponto final na relação com o jogador quando descobriu que este lhe foi infiel em diversas ocasiões, tendo até tido um filho fruto de uma relação extraconjugal.

Entretanto, Thompson sentou-se para conversar com Kourtney, que o questionou sobre o motivo pelo qual traía sucessivas vezes a irmã.

"No dia seguinte, depois de a teres traído, sentias alguma coisa?", perguntou. "Para mim, pessoalmente, quando eu traio sinto nojo e culpa no dia seguinte", disse Thompson, o que levou Kourtney a perguntar-lhe porque é que ele continuava a fazê-lo.

"Eu estava apenas a trair por uma ação, apenas por um sentimento, mas também se tratava de não saber amar, porque foi assim que cresci", disse o jogador da NBA. "O que eu vi do meu pai, como ele tratava a minha mãe quando eu era criança... quando vemos aquilo gera um trauma, porque não conseguimos proteger a nossa mãe, porque somos muito novos, porque ela diz que vai ficar tudo bem, e basicamente 'adormecemos' as nossas emoções de medo ou tristeza. É o meu mecanismo de defesa", revelou.

