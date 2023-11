Kourtney Kardashian decidiu abrir o coração e dizer que “não consegue fingir” uma amizade com Tristan Thompson, ex-companheiro da sua irmã Khloé, que colocou um ponto final na relação com o jogador quando descobriu que este lhe foi infiel diversas vezes.

As infidelidades aconteceram numa altura delicada da vida da empresária, quando estava grávida da primeira filha do ex-casal, True, agora com cinco anos.

No entanto, Khloé e Tristan reconciliaram-se mais tarde, tendo-se voltado a separar quando se descobriu que ele teve um filho fruto de uma relação extraconjugal com Maralee Nichols.

No momento desta descoberta, Kardashian e Thompson preparavam-se para receber o segundo filho, Tatum, nascido de barriga de aluguer. O menino tem atualmente um ano.

Embora o ex-casal tenha continuado a ter uma relação amigável pelo bem dos filhos, a família de Khloé parece ter mais dificuldades em aceitar e perdoar Tristan.

Em imagens do episódio da próxima semana de 'The Kardashians', a irmã de Khloé, Kourtney, disse não conseguir fingir gostar do jogador. "Eu e o Tristan realmente não nos conectamos e simplesmente não consigo fingir", afirmou. Em seguida questionou o jogador sobre o seu comportamento, perguntando se ele sente algum remorso quando trai a irmã.

Quando ele admitiu que estava "enojado" consigo próprio, Kourtney questionou, exaltada: "Então porque é que fazes isso novamente?"

Leia Também: Kim Kardashian posa coberta de cristais em evento