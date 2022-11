Tristan Thompson presenteou a filha True com um colar de diamantes, cheio de brilho, quando completou quatro anos.

De acordo com o Page Six, no episódio de quinta-feira de 'The Kardashians', da Hulu, a mãe da menina, Khloé, partilha a curiosidade.

"O pai dela deu-lhe este colar de diamantes, fiquei do género: 'Oh meu Deus'", disse Khloé Kardashian.

Entretanto, Jenny Luker, presidente da Platinum Guild International USA, partilhou com o Page Six que estima que o valor do colar seja 25 mil dólares (cerca de 25 mil euros).

Mas parece que Tristan Thompson não queria apenas dar o colar à filha. A mãe de Khloé, Kris Jenner, partilhou mais tarde que o pai da pequena True também queria pagar a festa de aniversário.

"É muito simpático, mas não vou deixá-lo fazer isso", afirmou Kris, referindo depois que "trabalha muito para fazer coisas elaboradas para a True, e não precisa da ajuda de ninguém".

