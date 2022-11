Khloé Kardashian surpreendeu os seguidores ao mostrar o filho mais novo, de três meses, vestido a rigor para celebrar o Halloween.

Este domingo, a celebridade publicou no Instagram as primeiras adoráveis imagens do bebé, que nasceu no dia 28 de julho através de uma barriga de aluguer.

Numa primeira fotografia, o menino aparece ao colo da irmã mais velha, True, de quatro anos. O bebé surge de costas, disfarçado da personagem animada Tigger (Tigre) do 'Winnie the Pooh'. De seguida, mostra ainda uma imagem do pé do filho.

"Owlette e Tigger também conhecidos como True e o irmão bebé", escreveu Khloé na legenda das fotografias. O nome do filho mais novo ainda não foi revelado.

De recordar que as crianças são fruto da relação terminada de Khloé com Tristan Thompson.

Leia Também: Mais filhos? Khloé Kardashian confessa que não planeia aumentar a família