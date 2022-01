Depois de toda a polémica e de ter assumido a paternidade do filho de Maralee Nichols, Tristan Thompson volta a estar no centro das atenções.

De acordo com o Page Six, o 'ex' de Khloé Kardashian foi visto a sair com uma mulher, cuja identidade não foi revelada, num bar em Milwaukee, na semana passada. As informações chegam por parte de uma internauta que partilhou no TikTok as imagens capturadas no momento.

Tristan Thompson é visto com uma rapariga morena, que estava com um vestido preto, sentada no colo do jogador de basquetebol.

"Vi com os meus próprios olhos", escreveu a internauta, Tricia Caracoza, no TikTok ao partilhar as imagens.

Mas não ficou por aqui e explicou num vídeo separado que Tristan terá suspeitado que estava a ser filmado e, alegadamente, disse: "Sem vídeos, por favor".

"Eu pergunto-me porque é que ele não queria nenhum vídeo dele. Seria porque acabou de pedir publicamente desculpa a Khloé Kardashian por ter um bebé com outra mulher enquanto estavam a tentar reatar?", comentou Tricia Caracoza.

Veja ambas as publicações abaixo:

