O artista morreu no passado domingo, aos 23 anos, depois de cair do 5.º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Trinta artistas de funk juntaram-se para prepararem uma homenagem a MC Kevin, que morreu no passado domingo, aos 23 anos, depois de cair do 5.º andar de um hotel no Rio de Janeiro. MC Maneirinho contou a Leo Dias e a Dedé Galvão que várias caras reconhecidas neste estilo musical estão a produzir aquele que seria o próximo álbum de Kevin Nascimento Bueno. "É isso que o vai fazer feliz lá em cima. A nossa missão como amigos é continuar o trabalho dele. Todos os MCs vão divulgar o novo álbum dele como se fosse próprio", afirmou MC Maneirinho. Leia Também: Revelado resultado da autópsia feita ao corpo de MC Kevin Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram