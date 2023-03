O príncipe Harry está de regresso ao Reino Unido, mas não pelos melhores motivos. O duque de Sussex foi prestar depoimento numa audiência no Supremo Tribunal de Londres, que aconteceu esta segunda-feira, 27 de março, no âmbito de um processo contra a Associated Newspapers Limited, responsável por publicações como o Daily Mail.

Harry, filho mais novo do rei Carlos III, acusa a Associated de invasão de privacidade para conseguir informações privilegiadas. As acusações incluem a contratação de investigadores privados para o vigiar, assim como escutas colocadas em carros e em telemóveis de maneira a ouvir conversas privadas.

Harry, segundo a revista Hello!, falou sobre o impacto que atitudes como esta tiveram durante o seu crescimento, sobretudo na altura em que era adolescente.

"Em particular, a suspeição e paranoia foram causadas pelos artigos ilegais das publicações da Associated: amizades foram cortadas como resultado e toda a gente tornou-se 'suspeita" desde que ele foi engando pela forma como os artigos foram escritos, que o levaram a acreditar que alguém próximo seria fonte que transmitia a informação às publicações da Associated", refere o advogado David Sherborne num documento apresentado em nome de Harry.

No mesmo documento, o príncipe lamenta ainda que as promessas que foram feitas após a trágica morte da mãe, a princesa Diana, em 1997, não tenham sido cumpridas pela imprensa.

Vale notar que o processo foi colocado em conjunto pelo príncipe, Elton John e o marido, David Furnish, a baronesa Doreen Lawrence, Sadie Frost, Elizabeth Hurley e Simon Hughes.

