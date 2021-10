Kanye West passa a ser conhecido, pelo menos a nível legal, por Ye, conforme foi decidido num tribunal de Los Angeles esta segunda-feira, 18 de outubro, noticia o Page Six.

O pedido do rapper tinha sido feito em agosto, tendo o mesmo referido na época que a mudança se devia a razões pessoais.

Não se sabe como a alteração do nome vai afetar os negócios do artista de 44 anos e até mesmo o seu processo de divórcio, uma vez que Kim Kardashian continua a usar o apelo do ex-marido, West.

