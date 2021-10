Kanye West cantou no casamento de Geraldine Guiotte e Alexander Arnault, que decorreu em Veneza, Itália, no passado sábado, 16 de outubro.

Apresentando-se com uma máscara que cobriu o seu rosto, o rapper cantou 'Runaway', 'Flashing Lights', 'Believe What I Say' e muitos outros temas.

As imagens deste momento já estão a circular nas redes sociais. Veja abaixo:

De lembrar que entre os presentes na cerimónia estava ainda o casal Beyoncé e Jay-Z.

Leia Também: Beyoncé e Jay-Z na segunda festa de casamento de Alexandre Arnault