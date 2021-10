Beyoncé e Jay-Z marcaram presença na segunda cerimónia de casamento de Alexandre Arnault, no passado sábado, em Itália.

A artista, de 40 anos, estava deslumbrante com um vestido de seda que cobriu com um casaco longo preto. Por sua vez, Jay-Z, de 51 anos, optou por um elegante fato azul.

O casal não passou despercebido às lentes dos fotógrafos presentes, e 'brilharam' neste encontro que celebrou o amor do executivo da Tiffany & Co com a sua noiva, Géraldine Guyot, que é fundadora da marca francesa de acessórios D'Estrëe.

