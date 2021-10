Beyoncé faz questão de apoiar o companheiro, Jay-Z, em todos os seus projetos. A cantora deu nas vistas ao marcar presença na antestreia do filme 'The Harder They Fall' protagonizado por Idris Elba no BFI London Film Festival, esta quarta-feira, dia 6.

o trailer do filme foi produzido precisamente por Jay-Z, assim como a música que lhe dá vida - 'My Guns So Bang', onde se conta com uma participação de Kid Cudi.

Conforme se pode ver pelas fotografias presentes na galeria, Beyoncé decidiu seguir a velha regra 'de preto nunca me comprometo' ao eleger para a ocasião um vestido desta cor que evidenciava as suas curvas.

