Beyoncé e Jay-Z prometeram doar dois milhões de dólares (1,6 milhões de euros) para financiar bolsas de estudos para alunos universitários.

O casal - que tem três filhos em comum, Blue Ivy, de nove anos, e os gémeos Rumi e Sir, de quatro - uniram-se à Tiffany & Co para financiar vagas em cinco faculdades através das suas instituições de caridade Beygood e Shawn Carter Foundation, como parte da campanha 'About Love'.

De acordo com o Daily Mail, as bolsas irão para a Lincoln University, na Pensilvânia, Norfolk State University, na Virgínia, Bennett College, na Carolina do Norte, University of Arkansas at Pine Bluff, em Arkansas, e para a Central State University, no Ohio.

Leia Também: Beyoncé chocada. Ex-personal trainer da cantora morre de Covid-19