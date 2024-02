Depois de ter sido mãe pela primeira vez em novembro do ano passado, Maria Botelho Moniz não faltou à gala que festejou o 31.º aniversário da TVI, este domingo.

Para a ocasião, a apresentadora escolheu um vestido preto e uma capa branca de Gio Rodrigues.

Maria Botelho Moniz optou por apanhar o cabelo e completou o look com uns sapatos de salto alto pretos (e com brilho).

No Instagram foram destacadas várias imagens da apresentadora do 'Dois às 10' na gala. Veja abaixo.

