Há cerca de três meses, quando o surto da Covid-19 começou a afetar significativamente o Brasil, Gabriela Pugliesi esteve no centro de uma polémica por ter dado uma festa em casa, ignorando todas as recomendações de segurança. Arrasada pelos milhões de seguidores, desativou as redes sociais, tendo apenas voltado ao ativo esta segunda-feira, dia 20.

O regresso ao Instagram ficou marcado por um vídeo de 12 minutos no qual explica que precisou de ter passado por esta situação dolorosa para se concentrar em si mesma.

"Vivi dias extremamente necessários fora da internet que foram muito importantes para mim, para a minha aprendizagem. No início foi duro, porque veio acompanhado de um erro imaturo, inconsequente", confessou.

Vale lembrar que Gabriela Pugliesi é uma das maiores digital influencers do Brasil, com presença no Instagram desde 2013 e mais de 4 milhões de seguidores.

