Júlia Pinheiro faz oficialmente parte do 'clube das avós babadas'! A apresentadora da SIC foi avó recentemente, com o nascimento do primeiro filho de Matilde Pêgo e do companheiro, Hugo.

Esta sexta-feira, dia 23, a apresentadora presenteou os seguidores do Instagram ao publicar um retrato no qual posam "três gerações", conforme a própria destaca.

"O dia em a a Avó Aurea se transformou numa bisavó", acrescentou, referindo-se à mãe.

Ora veja: