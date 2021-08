Já foi revelado o primeiro trailer do filme 'Spencer' no qual Kristen Stewart irá dar vida à princesa Diana.

No vídeo são reveladas cenas do fim de semana que Lady Di passou em Sandringham com o príncipe Carlos e a família real, altura em que decidiu que ir-se-ia divorciar.

O trabalho da atriz na pele da princesa do povo já está a ser largamente elogiado, não só pela sua transformação física, mas também pela adaptação ao sotaque britânico (Kristen é norte-americana, note-se).

Numa entrevista recentemente dada ao Deadline, o realizador do filme, Pablo Larrain, já tinha falado sobre o que se poderia esperar da trama, notando que a mesma não iria focar-se na morte de Diana, em 1997. "Irá examinar o desgaste do seu relacionamento com o príncipe Carlos e o seu amor ardente pelos filhos, o príncipe William e o príncipe Harry", contou.

Veja o trailer:

Siga o link

Leia Também: Princesa Diana ficaria orgulhosa por Harry se afastar da realeza