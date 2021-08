Sarah Ferguson disse que a princesa Diana iria ficar orgulhosa do filho mais novo, o príncipe Harry, pela decisão que este tomou em afastar-se da realeza britânica num processo que ficou conhecido como 'Megxit'.

Harry e a mulher, Meghan Markle, deixaram de fazer parte do núcleo senior da família real no ano passado e mudaram-se para a Califórnia, Estados Unidos, onde se encontram a viver atualmente.

"Acho que ela ficaria muito orgulhosa pelos seus rapazes se manterem firmes e hirtos, eles são muito como ela, ela ficaria muito orgulhosa", afirmou durante uma entrevista ao programa australiano 'Kyle and Jackie O Show'.

"A vida já é suficientemente dura. Não precisamos de julgar os outros. Precisamos de estar abertos a ver a vida de outra maneira", defendeu ainda a cunhada de Lady Di.

No mesmo sentido, Ferguson acredita que Diana iria adorar conviver com as companheiras dos filhos.

Sarah Ferguson e princesa Diana© Getty Images

