“Um grande alfaiate”, foi com estas palavras que Toy começou por recordar o pai, que morreu há pouco mais de uma semana.

O cantor esteve, esta segunda-feira, 27 de julho, no ‘Você na TV’, da TVI, e em conversa com Manuel Luís Goucha contou que o progenitor já estava a viver uma fase muito difícil, no que diz respeito à sua saúde, e que “já não conhecia ninguém”. António Ferrão sofria de “demência”.

O pai esteve em sua casa durante quatro dia e até chegou a “mudar-lhe as fraldas”. Depois voltou para a casa de repouso e acabou por ser hospitalizado com uma pneumonia. O cantor destaca que foi feito o teste à Covid-19 para perceber se o pai tinha sido infetado com o novo coronavírus, mas o mesmo deu negativo. “Se tivesse, as cerimónias fúnebres tinham de ser atrasadas”, explicou.

Uma partida que deixou o cantor de coração partido. “Sentes-te órfão”, desabafou. “Foi muito doloroso quando foi com a minha mãe porque era muito jovem, tinha 61… E agora com tudo isto, tu revives, há uma série de emoções que se misturam”, acrescentou.

No dia a seguir à morte do pai, Toy esteve no 'Extra do Big Brother'. A participação do cantor no programa deu que falar, assunto que fez questão de trazer à tona, reforçando que participou no formato “porque o seu pai diria: ‘aí de ti que não vás trabalhar’. Há que cumprir e depois há que dividir as causas e as coisas”.

A roupa que usou no programa também foi motivo de destaque entre os comentários que recebeu, por causa de ter escolhido um look com cor. “O sentimento não está na cor”, salientou.

Mas não ficou por aqui e decidiu contar ainda a história dos pais. Toy lembra que “o pai foi amante da sua mãe”. O artista explicou que o progenitor já tinha sido casado antes de dar o nó com a sua mãe. Aliás, tem um meio-irmão, fruto desse primeiro casamento, que atualmente tem 74 anos.

Depois de se separar da primeira mulher, António Ferrão juntou-se com outra senhora. E foi durante essa relação que se apaixonou pela mãe de Toy. “Não teve mais nenhuma mulher”, referiu o cantor.

