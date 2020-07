Toy não faltou ao seu compromisso, mesmo estando em baixo com a morte do pai. O cantor perdeu o progenitor, António Ferrão, este domingo, 19 de julho, e esta segunda-feira, dia 20, esteve no 'Extra do Big Brother', da TVI.

Logo ao início do programa, o artista fez questão de falar sobre a perda, prestando desta forma um tributo ao progenitor.

"Estou aqui para fazer um trabalho. Hoje não é propriamente um dia muito fácil para mim, o meu pai ontem deixou-nos. Estou hoje [em baixo], mas tenho a certeza que ele gostaria muito que eu continuasse a trabalhar porque foi sempre um homem que me indicou, educadamente, que devemos trabalhar na vida e devemos fazer o melhor possível. Portanto, peço desculpa por dizer isto, mas tinha que ser dito até em homenagem ao grande homem que foi o António Ferrão", disse.

