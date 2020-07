Morreu o pai de Toy, António Ferrão. Tinha 95 anos. Como destaca o Setúbal Mais, o progenitor do cantor encontrava-se internado numa instituição e sofria de Alzheimer.

António Ferrão dedicou-se durante muitos anos à profissão de alfaiate e também era um amante de música. Tocava guitarra elétrica, violino, contrabaixo, banjo e viola-baixo acústica em conjuntos de bailes, orquestras e grupos.

Nas redes sociais, Toy reagiu à morte do pai com a publicação de uma rosa preta com a palavra "luto". Uma partilha que rapidamente juntou várias mensagens de apoio, entre elas a da atriz Florbela Queiroz. "Toy os meus sentidos pêsames força! Ele está em paz! Beijinhos para ti e família", escreveu.

Recorde-se que, recentemente, no programa 'A Tarde É Sua', o artista já tinha referido que o pai não se encontrava muito bem de saúde. Leia Também: "Sou a favor da liberalização das drogas leves e da prostituição"