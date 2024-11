Esta terça-feira, 19 de novembro, a polémica em torno da ex-concorrente do 'Big Brother', Marie, voltou a ser comentada no programa 'V+ Fama'.

"Ao sétimo dia, Marie falou. A ex-concorrente do 'Big Brother' chocou o país na semana passada ao publicar fotografias e um vídeo no altar de uma igreja", relembrou o apresentador Adriano Silva Martins. "Marie reagiu nas redes sociais e pediu desculpa pelo acontecido... à sua maneira".

Pimpinha Jardim foi a primeira a comentar, dizendo que o pedido de desculpa de Marie foi, na verdade, "uma brincadeira, porque não lhe consigo chamar outra coisa qualquer".

Na história publicada por Marie, mostrada no programa do +TVI, podia ler-se: "Omg, chill out babys [ó meu Deus, tenham calma, em tradução literal]. Eu não fui fazer pouca dos cristãos, fui lá só orar ao senhor de forma descontraída [...] Arranjem coisas mais interessantes. Peguem, sei lá, numa galinha e adotem. [Peço] desculpa a todas as pessoas a quem feri suscetibilidades, mas eu sou e sempre serei uma pessoa que leva a vida a brincar".

Entretanto, António Leal e Silva comentou: "Por vezes, é pior a emenda que o soneto. E realmente este pedido de desculpa não é um pedido de desculpa. É um pedido de desculpa muito estranho, com um português um bocadinho arcaico e, no fundo, ela mostra sarcasmo, ironia e até mau gosto. Eu não conheço esta menina de lado nenhum, mas não me parece que tenha sido uma coisa muito sentida, sem nenhum tipo de arrependimento".

O comentador falou ainda da "falta de educação e da falta de bom senso" por parte de Marie.

Veja o vídeo completo aqui.

Leia Também: Não é só em Portugal... Sabrina Carpenter grava vídeo polémico em igreja