Após o escândalo em torno do vídeo gravado pela influencer Marie numa igreja na Covilhã, 'veio à baila' uma nova controvérsia da qual Sabrina Carpenter é protagonista.

Em outubro de 2023, a artista lançou o videoclipe da música 'Feather'. No mesmo, pode ver-se Carpenter a dançar em frente ao altar de uma igreja, em Williamsburg, Brooklyn.

O padre Jamie Gigantiello, líder da instituição, acabou por ser afastado da mesma, uma vez que foi ele que deu permissão à cantora para gravar o vídeo dentro do local. A decisão foi tomada pela Diocese Católica Romana de Brooklyn, que também identificou irregularidades na gestão financeira da igreja.

Em sua defesa, Jamie Gigantiello afirmou que aprovar esta filmagem foi um "erro de julgamento" da sua parte, e que, como não esteve presente no momento da gravação, não conseguiu perceber quão "provocador" seria o videoclipe.

'Feather' é uma alusão a todos os homens que se 'portaram mal' com Carpenter. Em alguns momentos do vídeo, a ex-estrela do Disney Channel é vista a chegar à igreja num carro funerário rosa, começando depois a dançar em frente ao altar ornamentado da igreja. Além disso, Sabrina usa um vestido preto curto e um véu da mesma cor, enquanto atua ao lado de uma variedade colorida de caixões falsos.

De acordo com a Associated Press, foi aberta uma investigação ao padre, que terá utilizado um cartão de crédito da igreja para pagar despesas pessoais e transferido 1,9 milhões de dólares de fundos da paróquia, sem permissão, para Frank Carone - ex-assessor do autarca de Nova Iorque, Eric Adams.

Sabrina Carpenter, por sua vez, falou sobre o assunto durante um espetáculo no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

"E agora? Falamos sobre como eu consegui que o presidente da Câmara fosse indiciado?", afirmou em tom de gozo, referindo-se às alegadas transferências feitas por Jamie Gigantiello para Eric Adams.

