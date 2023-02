Katia Aveiro encontra-se atualmente em Portugal, como tal, tem aproveitado para revisitar alguns amigos, como é o caso de Toy. A irmã de Cristiano Ronaldo viajou até Setúbal e por lá passou momentos bem divertidos na companhia do artista.

No final do almoço, conforme partilhou nas stories da sua página de Instagram, teve inclusive direito a uma música - 'Cerveja no congelador' - mas numa versão adaptada ao Brasil.

Veja o momento no vídeo da galeria.

