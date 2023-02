Katia Aveiro foi mãe pela segunda vez no dia 17 de fevereiro de 2010. Foi nessa altura que nasceu José Dinis, fruto da relação passada com José Dinis Pereira. Hoje, sexta-feira, o menino completa 13 anos e a data foi assinalada logo após a meia-noite.

No Instagram, Katia Aveiro publicou uma fotografia antiga do filho do meio e começou por dizer: "12+1 dele, 12+1 do meu do meio. Do muito eu, do muito ele, todo ele é brilho, é luz, é alegria, ele sorri com os olhos, ele é tudo e nada, tudo de movimentos de garra, de persistência".

"Todo ele é sonhos, é planos, é eu quero, então eu consigo, ele é nada de desistir, ele é nada de dizer que não consegue, ele é nada de derrotado… e é teimoso. Ele é eu tantas vezes, meu menino que está virando um homem. Ele é decidido, sabe bem o que quer, e tantas vezes ele me escuta, outras nem tanto. Faz parte, esse é o molde, esse é o trajeto. Umas vezes vai vencer outras talvez não, mas nele vai a semente que plantei no ouvido e no coração. De onde ele vem e para onde ele vai, ser feliz é o foco, ir atrás é lei, meu jogador sabidão, meu mini homem, meu bebé precoce, sim ele é tudo isso. E está tudo bem", acrescentou.

"Meu Dinis, meu filho, meu amor, feliz dia vida minha, feliz dia 17 de fevereiro, feliz dia todos os da tua vida, ou pelo menos parte deles, e está tudo ok filho… Sempre estará. Só escuta o que a mãe disse, humildade honestidade, Deus, carácter e família, o resto está tudo bem. Sempre esteve", continuou.

Mas não ficou por aqui. "[...] Vou estar em todos os detalhes do teu caminho, todos os dias da tua vida… Esse é o plano, isso é o combinado. Seja onde for. A que distância for. Todos os dias da tua vida. Feliz aniversário, meu amor", rematou.

De recordar que Katia e o antigo companheiro, José Dinis Pereira, são também pais de Rodrigo, de 22 anos. A irmã de Cristiano Ronaldo é ainda mãe de Valentina, da atual relação com Alexandre Bertolucci Jr.

