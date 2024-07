O clã está Aveiro no norte do país a propósito do casamento de um amigo.

Atualmente em Vila Nova Gaia, para onde viajou para ir a um casamento, a família Aveiro tem aproveitado ao máximo os encantos da cidade. Ora, Katia Aveiro aproveitou a ocasião para voltar a 'meter-se' com a mãe, Dolores Aveiro, conforme mostrou num engraçado vídeo que partilhou na sua página de Instagram. "Mãe, já te contaram onde é que a gente vai almoçar hoje?", questionou a irmã de Cristiano Ronaldo. "É só sushi...", respondeu para o desânimo visível de Dolores. "Ena pá, vou para casa", respondeu a matriarca. Veja o vídeo do momento na galeria.