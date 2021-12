Após ter sido anunciada a dar de lançamento, a 18 de janeiro, do livro que revela os textos do último diário de Avicii, a imprensa internacional teve acesso a algumas dessas partilhas citadas em 'Tim - A Biografia Oficial de Avicii'.

O DJ escrevia, entre outras coisas, sobre os seus problemas de saúde mental e a adição relacionada com o álcool e drogas, e são estas as suas partilhas que mais estão a dar que falar.

"Aqueles dias em que estive no hospital foram dos menos stressantes e ansiosos de que me lembro", terá escrito, lembrando este período como "umas férias".

"Tive dificuldade em aceitar que nunca mais iria beber, com os médicos a dizerem-me para esperar pelo menos um ano até tocar numa cerveja. Claro que não lhes liguei [...] dei ouvidos ao casal que me disse que era tranquilo se tivesse cuidado. Fui ignorante e ingénuo", cita o New York Post.

Na véspera do dia em que colocou termo à própria vida, Avicii terá colocado no papel a seguinte reflexão: "Mudar a alma é o último passo antes do seu reinício".

---

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535