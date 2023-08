Tori Spelling terá deixado de viver num motel para morar numa autocaravana com os filhos.

De acordo com o Daily Mail, a ex-estrela de 'Beverly Hills, 90210' estaria hospedada num motel que custa 100 dólares por noite, em Los Angeles, com os cincos filhos, Liam, de 16 anos, Stella, de 15, Hattie, de 11, Finn, de 10, e Beau, de seis, no início do mês. Agora foi vista numa autocaravana.

O Daily Mail destaca que Tori Spelling - que passou a sua infância a morar numa mansão de 165 milhões de dólares do seu pai, Aaron Spelling, e com a mãe Candy - está agora num ambiente completamente diferente e parece estar à vontade.

Segundo o Page Six, nas últimas semanas, Tori tem tentado encontrar um lugar para ficar com as crianças depois de a família ter sido obrigada a deixar a casa que estava a alugar devido a um "problema de mofo".

Quando questionada por um paparazzi sobre a razão de ter ficado num motel, local permaneceu nos primeiros dias, a atriz respondeu: "És pai? Sabes que fazes tudo o que puderes pelos teus filhos, certo?".

O Entertainment Tonight falou com uma fonte que afirmou que "a situação do mofo é real". "Tem sido difícil para ela encontrar um lugar para ficar porque a sua situação financeira não é a melhor. A Tori está a fazer o possível para as coisas funcionarem e cuidar dos seus filhos", acrescentou.

"A Tori está hospedada numa autocaravana com os filhos como se fossem umas mini férias", realçou outra fonte. "Mas os seus problemas financeiros são reais", frisou.

Estas informações chegam depois de Tori se ter separado de Dean McDermott no ano passado, com que se casou em 2006.

