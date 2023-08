"É muito desconfortável ser artista num país que não valoriza a cultura como ela merece". Foi com estas palavras que Diana Nicolau começou a publicação que fez na sua página de Instagram, onde anuncia a estreia do seu monólogo, 'Desconfortável'.

A artista lamentou a falta de apoio para o sector da Cultura e partilhou um desabafo com os seguidores.

"Foi no início deste ano que mais de 800 artistas submeteram a sua candidatura para os apoios a projetos na área da Criação da DGArtes. Após seis meses ansiosamente à espera dos resultados sem data anunciada, com projetos já com ensaios a decorrer - como é o meu caso - os resultados foram desastrosas. Os apoios apenas foram entregues a menos de 25% dos 833 projetos apresentados, deixando mais de 600 artistas, companhias e projetos de fora", destacou.

"É uma notícia muito desanimadora, no panorama atual em que parece haver dinheiro para tanta coisa mas o sector da cultura continua a parecer irrelevante aos olhos do Orçamento de Estado que lhe aloca somente 0,43%. O crescente número de artistas portugueses está à mercê destes apoios, que infelizmente não são suficientes. As instituições públicas responsáveis não têm forma de dar resposta às necessidades de que o sector da Cultura, precário já por si, carece", acrescentou.

"Veem-se assim muitos artistas obrigados a desistir dos seus projetos ou a recorrer a apoios privados", frisou de seguida.

"Enquanto as omeletes sem ovos continuarem a ser feitas, talvez o trabalho dos artistas e a importância de serem apoiados pelas instituições públicas nunca sejam reconhecidos como prioritários, porque mais ou menos cremosas, haverá sempre omeletes. (In)felizmente, esta nossa raça de artistas, não desiste facilmente e desencanta ovos onde não existem. Ainda não sei onde vou desencantar os meus mas esta omelete vai sair", afirmou, anunciando assim a estreia do seu monólogo.

"Não era desta forma nem já que o queria anunciar, mas não consegui ficar indiferente aos resultados publicados esta semana", disse ainda.

A peça vai chegar no dia 5 de outubro ao Teatro Amélia Rey Colaço, em Algés.

Leia Também: "Volta Idevor. Não gosto do Cláudio". Apresentador reage a crítica