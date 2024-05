O ator Tony Ramos continua internado no Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no Brasil, mas tudo indica que o seu estado de saúde está a melhorar.

De acordo com a imprensa brasileira, o ator, de 75 anos, deixou os cuidados intensivos esta quarta-feira, dia 22 de maio.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação. Tony Ramos está lúcido e seu estado de saúde é estável", comunicou o hospital, cita a Quem.

A revista recorda ainda que Tony Ramos já tinha estado nos cuidados intensivos antes e voltou para a unidade no domingo, quando foi novamente operado.

O ator está internado desde o passado dia 16 de maio depois de se ter sentido mal. Nesse mesmo dia foi submetido à primeira cirurgia para "drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano".

