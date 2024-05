Tony Ramos "está bem" depois de ter sido operado pela segunda vez no domingo. A mulher do ator, Lidiane Barbosa, falou sobre o estado de saúde do companheiro no programa 'Encontro'.

Sobre a segunda cirurgia, Lidiane explicou que "foi tudo muito rápido e preciso".

"Graças a Deus, ele já está lúcido, só não está a sair da cama porque tem que ficar deitado, horizontalmente, para voltar a andar", explicou de seguida.

"Ele está a comer direitinho, e tudo vai dar certo. O principal é isso. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas orações, só tenho que agradecer", acrescentou.

De recordar que Tony Ramos sentiu-se mal na semana passada e foi internado de urgência na quinta-feira, dia 16 de maio. No mesmo dia foi submetido a uma cirurgia "para drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano", de acordo com a imprensa brasileira.

No domingo voltou a ser operado "após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos".