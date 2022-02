Tony Carreira mantém uma grande ligação com Dolores Aveiro, de quem recebeu uma carinhosa mensagem enquanto estava no 'Em Família', da TVI, no sábado, 26 de fevereiro.

"Quero-te desejar toda a sorte do mundo e que tenhas muita força. E prepara-te que eu vou ao Algarve beber um copinho de vinho contigo, beijinhos meu amor“, disse a mãe de Cristiano Ronaldo num vídeo que enviou para o programa.

Perante as palavras da matriarca da família Aveiro, o cantor recordou: “A Dolores há uns anos, numa conversa, salvo erro, com o Cristiano, acho e ele disse-me do género ‘já apresentei o Elton John e o Júlio Iglesias, mas ela está-se nas tintas e quer conhecer-te a ti’".

Tony Carreira contou ainda que conheceu depois Dolores Aveiro, no Algarve, com quem mantém uma grande amizade. "Aquela senhora merece ser feliz, e ela é feliz. Ela tem uma pancada fantástica e eu adoro. Um grande beijinho para ela. Gosto muito dela", rematou.

De lembrar que o cantor também recebeu outras carinhosas palavras de vários rostos conhecidos, entre eles Tânia Ribas de Oliveira e Manuel Luís Goucha.

