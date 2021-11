Depois do comunicado partilhado em nome de toda a família Carreira, Tony reagiu através da sua conta oficial de Instagram à morte da sua road manager e grande amiga - Cristina Rodrigues.

"Minha Querida Cristina, o mais importante que eu tinha para te dizer eu disse-te quando me despedi de ti e essa conversa vai ficar eternamente só entre nós os dois", começa por ler-se na legenda de uma foto onde o músico surge ao lado da amiga.

"Estives-te a meu lado em tantos e tantos momentos importantes e bonitos da minha vida e são esses que recordarei com saudade sempre que falar de ti… Com o mesmo orgulho com que me defendias e amavas! Se há algo para lá da nossa vida aqui, tenho a certeza absoluta que irás continuar a assistir aos meus concertos com a alegria e garra que era só tua", escreve Tony, lamentando a perda daquela que era há vários anos um dos pilares da sua carreira.

Cristina Rodrigues morreu aos 40 anos após três meses de uma fugaz luta contra o cancro.

Por fim, o músico faz um último pedido á amiga: "Se efetivamente, existe algo do outro lado, dá um beijo por mim, no coração da minha Sarinha. Até breve, Tininha", termina.

A filha mais nova de Tony Carreira, Sara, morreu em dezembro do ano passado vítima de um trágico acidente de viação.

