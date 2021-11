Cristina Rodrigues, amiga e road manager de Tony Carreira, morreu aos 40 anos após três meses de uma fugaz luta contra o cancro.

A família Carreira, com a qual Cristina trabalhava há vários anos, reagiu publicamente à perda através de um comunicado partilhado na conta oficial de Instagram da Associação Sara Carreira.

"Partiu a nossa Cristina. É com a voz embargada e as mãos trémulas que escrevemos esta mensagem de despedida precoce. Uma grande amiga da família Carreira e da Associação, abraçou a nossa missão como se dela fosse. Guardaremos para sempre a memória dos momentos de alegria, da energia e do empenho com que nos brindou em vida", começa por ler-se na mensagem partilhada em nome de Tony, Mickael, David Carreira e Fernanda Antunes

"Uma alma boa que ganhou asas. Os nossos sentimentos à família, com quem partilhamos a dor desta perda. Que descanse em paz", termina a família na legenda de uma foto da amiga de longa data onde se lê: "Até sempre, Cristina. Nunca te esqueceremos".

Leia Também: Tony Carreira de luto. Morreu a empresária e grande amiga do cantor