Tony Carreira anunciou o regressou aos palcos com um concerto marcado para o dia 23 de julho no Casino Estoril. Uma novidade que foi o grande destaque da conversa do cantor com Manuel Luís Goucha, esta quinta-feira, 10 de junho, durante a emissão especial 'Bom Para Portugal'.

Logo ao início da conversa, o artista mostrou-se fragilizado com o facto do canal ter escolhido colocar como fundo a música 'Leva-me a Viajar', da falecida filha e de Ivo Lucas. De recordar que este tema é o hino da associação criada em homenagem a Sara Carreira.

“Eu peço é que se puderem tirar esta música de fundo da minha filha, eu agradeço", disse a Goucha.

O apresentador rapidamente comunicou para que a canção fosse retirada, seguindo-se um pedido de desculpas ao artista: “Sim, sim. Eu vou pedir à régie que retire esta canção que está em fundo. Peço desculpa, certamente foi algo que não foi pensado".

"Tranquilo", acrescentou Tony Carreira, falando de seguida sobre o regresso aos palcos, destacando que este primeiro concerto será a favor da 'Associação Sara Carreira'.

Questionado se está preparado para voltar aos concertos, depois da grande perda que sofreu no passado mês de dezembro, Tony Carreira afirmou que "tem que ir para o palco".

"Hoje cruzei-me aqui com uma pessoa - porque a minha memória está bastante mal - do mundo artístico que me disse que ver-me aqui era luz. E eu tenho que voltar, para a minha saúde mental, tenho que voltar", acrescentou, confessando mais uma vez que "a música é o único espaço onde se encontra em paz". "Tenho que aprender a sorrir de novo, tenho que seguir em frente", completou.

Recorde-se que Sara Carreira morreu no dia 5 de dezembro, aos 21 anos, vítima de um acidente de carro.

