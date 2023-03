O cantor mostrou-se insatisfeito com o Ministério Público no debate instrutório do processo da morte da filha, Sara Carreira.

Teve início esta quinta-feira, 16 de março, o debate instrutório do processo da morte de Sara Carreira. À saída do tribunal, Tony Carreira conversou com os jornalistas sobre a audiência a que havia acabado de assistir. "Vou tentar, num só resumo, explicar o que senti ali porque não quero meter-me, não quero intervir nisto, vou agora aguardar para ver", começou por referir em declarações ao 'Jornal da Uma', da TVI. "O foco, na minha opinião, é inteiramente em cima do Ministério Público. O Ministério Público teve um resumo simplesmente miserável. Agora, em relação ao resto, eu vim aqui simplesmente para ouvir. Não estou aqui para condenar absolutamente ninguém. Estou aqui porque devo essa verdade à memória da minha filha", disse, referindo-se às notícias que dão conta de que o músico espera ver condenados os arguidos do processo, entre eles Ivo lucas - que conduzia o carro onde seguia Sara Carreira. "Não venho com espírito de vingança de absolutamente nada, podem escrever o que quiserem, é mentira. Estou aqui para ouvir, para tentar perceber, não venho para culpar absolutamente ninguém. Isso não sou eu que o vou fazer, isso não sou eu que farei, quem o fará será a justiça", completou. Sara Carreira morreu aos 21 anos em dezembro de 2020 num trágico acidente de viação. A jovem cantora seguia com o namorado, Ivo Lucas, que conduzia o veículo. Veja aqui as declarações completas. Leia Também: Vídeo. Tony Carreira presta homenagem a todas as mulheres Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram